Luis Suarez (Uruguay)

Gleiches gilt für Cavanis Teamkollegen Luis Suarez. Der 35-Jährige spielt mittlerweile nicht mehr in Europa, sondern in der ersten uruguayischen Liga. Torgefahr strahlt der Routinier aber immer noch aus. So könnte Suarez auch bei der WM in Katar wieder für reichlich Unruhe in den gegnerischen Strafräumen sorgen.