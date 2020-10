Champions League : Morata schießt Juventus in Kiew zum Auftaktsieg

Morata schießt Juventus in Kiew zum Auftaktsieg

Kiew Ohne Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin zum Start der Champions League einen Auswärtssieg geholt. Bei Dynamo Kiew setzte sich Turin mit 2:0 (0:0) durch. Auch der FC Brügge startete mit einem Erfolg.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat ohne den mit dem Coronavirus infizierten Superstar Cristiano Ronaldo seinen Auftakt in die Champions-League-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Andrea Pirlo siegte beim ukrainischen Vize-Meister Dynamo Kiew am Dienstag durch zwei Tore von Alvaro Morata (46./84.) mit 2:0 (0:0). In der Gruppe G spielen zudem der FC Barcelona und der ungarische Meister Ferencvaros Budapest.