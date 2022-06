Rekord trotz Corona : So viel hat Borussia in der Champions League wirklich verdient

Mönchengladbach Die Uefa hat in ihrem ausführlichen Report die Einnahmen aller Vereine in den Europapokal-Wettbewerben vermeldet. Borussia verdiente 2020/21 so viel wie nie zuvor im internationalen Geschäft - obwohl mehrere Millionen Euro abgezogen wurden.

Die Champions-League-Saison 2020/21 hat sportlich für eine Premiere gesorgt: Erstmals überstand Borussia die Gruppenphase, und das in einer sogenannten Hammergruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk. Das Los im Achtelfinale, Manchester City, fiel nicht minder hochwertig aus, nach zwei 0:2-Niederlagen war Schluss. Wie der offizielle Uefa-Report nun verrät, war die Teilnahme auch aus finanzieller Sicht rekordträchtig für Borussia: Exakt 42.355.000 Euro verdiente der Klub, trotz einiger Abzüge durch Corona.

So liegt die Summe über dem bisherigen Bestwert von rund 40 Millionen Euro aus der Saison 2016/17, als Gladbach insgesamt sechs Heimspiele absolvierte. Die Europacup-Saison 2020/21 fand dagegen vor komplett leeren Rängen im Borussia-Park statt, und das Achtelfinale konnte nicht einmal dort ausgetragen werden. Beide Partien gingen in Budapest über die Bühne, auch das Rückspiel, in dem Manchester City offiziell Heimrecht hatte. Denn der Borussia-Tross hätte sich aufgrund der damaligen Corona-Bestimmungen nach der Rückkehr aus England für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen, womit das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 gefährdert gewesen wäre.

Foto: dpa/Martin Meissner 23 Bilder Diese Spieler sollte Borussia im Blick haben

Also war City gezwungen, ebenfalls nach Ungarn umzuziehen. Für so einen Fall sah die Uefa vor, dass der Verein, der die Verlegung indirekt zu verantworten hat, zehn Prozent des Startgeldes an den Gegner zahlen muss. In der Champions League waren das 1,525 Millionen Euro. Die Strafzahlung wird im Uefa-Finanzreport allerdings verschwiegen. City verdiente als späterer Finalist in jener Champions-League-Saison 119 Millionen Euro, Gladbach belegte Platz 19 von 32 Mannschaften in der Einnahmen-Tabelle.

Alle Vereine betraf jedoch ein Corona-Abzug durch die Uefa von vier Prozent, rund 1,8 Millionen Euro im Falle Borussias. Statt 42,355 Millionen wären also eigentlich 45,661 Millionen geflossen. Ein finanzieller Segen war die Königsklasse für den Klub, der in zwei Pandemie-Jahren Umsatzeinbußen von insgesamt 100 Millionen Euro zu verkraften hatte, dennoch. Für die Teilnahme am Achtelfinale gab es – unter Berücksichtigung der Strafzahlung – noch mal knapp acht Millionen Euro. Der Betrag ist auch Teil des Jahresumsatzes von 169,2 Millionen Euro und half, den Verlust auf 14,6 Millionen zu drücken.

Lesen Sie auch Borussias Schweizer Stürmer : Eine Klausel im Embolo-Vertrag könnte Virkus helfen