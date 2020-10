Ungewissheit und Terminhatz : Die Champions League steht vor ihrer schwersten Saison

Frankfurt/Main Straffer Zeitplan und Trips in Risikogebiete: Die am Dienstag beginnende Champions-League-Saison wird durch Corona eine Reise ins Ungewisse. Die Herausforderungen sind groß wie nie.

Heimspiele von Bayern München in Mailand oder Madrid? Borussia Dortmund mit der U23 gegen Lazio Rom oder Zenit St. Petersburg? Borussia Mönchengladbach verliert am grünen Tisch? Auszuschließen sind diese Horrorszenarien in der kommenden Champions-League-Saison nicht. Corona machts möglich. Um den immensen Herausforderungen der Krise Herr zu werden, hat auch die Fußball-Königsklasse an kreativen Lösungen gebastelt. Das Motto lautet: Hauptsache durchkommen - egal wie.