1:0 gegen Arsenal Kimmich köpft Bayern ins Halbfinale – Wembley-Neuauflage möglich

Nach dem größten Sieg der Saison hüpften die Bayern-Stars um Matchwinner Joshua Kimmich ausgelassen vor ihren Fans, von den Rängen schallte es „Super Bayern, super Bayern“. Feierstimmung auf internationaler Bühne statt Tristesse im grauen Liga-Alltag: Der FC Bayern hat die letzte Titelchance am Leben erhalten – und dem deutschen Fußball die Hoffnung auf eine Neuauflage des legendären Wembley-Finales. Einen Tag nach dem furiosen Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund führte der herausragende Kimmich den deutschen Rekordmeister am Mittwoch in der Champions League mit seinem wuchtigen Kopfballtor in der 64. Minute beim 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal in das erste Halbfinale seit dem letzten Königsklassen-Triumph 2020.