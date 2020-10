Borussias Gegner in der Königsklasse : Inter „zlatanisiert“, Real blamiert sich, Donezk siegt

Borussias Gegner in der Königsklasse

Mönchengladbach Für Borussias Gegner in der Champions League lief es am Wochenende nicht nach Plan. Real Madrid zeigte sich dabei weit entfernt von einer Top-Form, Inter verlor das Stadtderby gegen den AC Mailand. Nur Donezk siegte klar.

Wie lief das Wochenende für Borussias Gegner im Europapokal? Wir schauen nach Spanien , Italien und in die Ukraine und geben einen Überblick.

Real Madrid musste am fünften Spieltag die erste Niederlage der Saison hinnehmen – und das zu Hause gegen den Aufsteiger FC Cadiz. Dabei fanden die Madrilenen überhaupt nicht ins Spiel. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die ordentlich Druck machten. Anthony Lozano gelang nach 16 Minuten der verdiente Führungstreffer. Auf der Gegenseite hatte Innenverteidiger Raphael Varane kurz vor der Halbzeit die beste Chance, doch sein Kopfball nach einer Ecke flog knapp am Tor vorbei. In der Pause musste auch noch Kapitän Sergio Ramos verletzt raus.