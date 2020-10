2:0 gegen Basaksehir : Angelino lässt Leipzig jubeln

Leipzig RB Leipzig ist mit einem überzeugenden Sieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Die Sachsen gewannen am Dienstagabend vor 999 Zuschauern mit 2:0 gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir.

Doppeltorschütze Angelino hat RB Leipzig einen perfekten Start in die Champions League beschert und lässt die Sachsen vom nächsten Märchen auf europäischer Fußballbühne träumen. Der nicht zu bändigende Spanier erzielte beim 2:0 (2:0) des Vorjahres-Halbfinalisten gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir beide Tore (16./20.). In der Gruppe H mit den Schwergewichten Paris Saint-Germain und Manchester United erarbeitete sich der Bundesligist vor 999 Zuschauern mit dem Pflichtsieg gleich eine gute Ausgangsposition.

63 Tage nach dem Aus gegen PSG beim Finalturnier in Lissabon startete Leipzig mit vollem Tempo in die neue Saison. Im offensiven System setzte RB die Gäste sofort unter Druck. Dayot Upamecano zwang Gästetorwart Mert Günok per Kopf zu einer starken Parade (6.), vor dem eigenen Tor kam der Abwehrchef allerdings auch gerade so vor dem heranrauschenden Enzo Crivelli an den Ball (9.).