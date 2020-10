Immobile führt Rom zum Erfolg : BVB verpatzt Champions-League-Auftakt bei Lazio

Rom Borussia Dortmund ist mit einem Dämpfer in die neue Champions-League-Saison gestartet. Nach schwacher Vorstellung verlor der Bundesligist bei Lazio Rom verdient mit 1:3 (0:2). Bei den Italienern glänzte Ciro Immobile als Torschütze und Vorlagengeber.

Eiskalte Rache: Der einstige Transferflop Ciro Immobile hat Borussia Dortmund beim Albtraumstart in die Champions League mit fünfjähriger Verspätung schmerzhaft heimgesucht. Der beim BVB gescheiterte Stürmer von Lazio Rom erzielte im Auftaktspiel am Dienstag beim 1:3 (0:2) der Dortmunder das erste Tor, bereitete das dritte vor und versetzte die extrem schwache Abwehr auch sonst in Angst und Schrecken. Der BVB ist in der Gruppe F Letzter und steht nun bereits unter großem Druck.