Champions League : Salzburg und Midtjylland qualifizieren sich für die Königsklasse – Töpfe stehen fest

Köln Der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg hat zum zweiten Mal in Folge die Gruppenphase der Champions League erreicht. Das Team von US-Trainer Jesse Marsch gewann das Play-off-Rückspiel gegen Israels Titelträger Maccabi Tel Aviv 3:1 (2:1), schon das Hinspiel hatten die Österreicher mit 2:1 gewonnen.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych zeigte Maccabis Trainer Georgios Donis in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte.

Bei der Auslosung der Gruppen an diesem Donnerstag sind auch FK Krasnodar aus Russland und der FC Midtjylland aus Dänemark im Topf. Der Dritte der russischen Meisterschaft setzte sich in Griechenland mit 2:1 (0:0) bei Paok Saloniki durch. Das Hinspiel hatte der derzeitige Tabellenfünfte ebenfalls mit 2:1 gewonnen. Nach einem 0:0 im Hinspiel bezwang der dänische Meister Midtjylland dank vier Toren in der zweiten Halbzeit Slavia Prag mit 4:1 (0:1).