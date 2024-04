Nach Weiterkommen Kimmich beklagt fehlende Rückendeckung während Bayern-Schwächeln

Ex-Weltmeister Sami Khedira freute sich mit seinem früheren Teamkollegen in der Nationalmannschaft. „Das hat er sich nach dieser ganzen Kritik mehr als verdient“, sagte der frühere Mittelfeldspieler bei DAZN. Khedira äußerte zudem großes Unverständnis an der zuletzt auch von Experten geäußerten Kritik an Kimmich: „Er ist einer unserer Leader, und wir müssen solche Spieler letztlich auch schützen. Und wenn wir dann in Deutschland darüber herziehen und sagen, er soll sich verziehen, in ein anderes Land gehen, den brauchen wir nicht, der kann nichts - Experten, sorry, ihr habt keine Ahnung! Ihr habt keine Ahnung von Fußball.“