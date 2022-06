Sein größter Fan fehlt : Argentinien-Legende Carlos Tevez beendet seine Karriere

Buenos Aires Der argentinische Star-Stürmer Carlos Tevez beendet mit 38 Jahren seine Karriere. Das gab er am Pfingstwochenende nun in seiner Heimat bekannt.

Argentiniens Kult-Angreifer Carlos Tevez hat seine Fußball-Karriere für beendet erklärt. Der 38 Jahre alte bullige und stets kämpferische Südamerikaner spielt bereits seit einem Jahr nicht mehr, zuletzt hatte er bei den Boca Juniors in der argentinischen Hauptstadt unter Vertrag gestanden. Für seinen Rücktritt gab Tevez, der zur Generation um Superstar Lionel Messi gehört, vor allem einen sehr persönlichen Grund an.

„Als Spieler habe ich alles gegeben, alles, was ich in meinem Herzen hatte“, sagte Tevez in der Talkshow „Animales Sueltos“ des Senders América TV. Er habe Angebote aus den USA gehabt, auch aus Argentinien, aber er will künftig vor allem Zeit mit seiner eigenen Familie verbringen. Los vom Fußball kommt der Vollblutangreifer aber nicht, er will als Trainer durchstarten, mit seinen Brüdern arbeitet er an einem Projekt.