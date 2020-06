Borussia-Quiz : Wie gut kennen Sie sich mit der Champions League aus?

Borussia will in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen. Foto: imago/Pius Koller/Pius Koller

Mönchengladbach Es fehlt nicht mehr viel für Borussia, um in die Champions League einzuziehen. Um darauf vorbereitet zu sein, wollen wir in unserem Quiz Ihr Wissen über die Königsklasse auffrischen.

Borussia steht kurz davor, ihr großes Ziel zu erreichen. Mit einem Sieg am Samstag gegen Hertha BSC wäre das Team von Trainer Marco Rose in der nächsten Saison sicher in der Champions League dabei, auch ein Unentschieden wird angesichts von zwei Punkten und neun Toren Vorsprung auf Bayer Leverkusen höchstwahrscheinlich reichen. Für Gladbach würde dann die dritte Teilnahme in der Königsklasse anstehen, bislang waren die Borussen in den Saisons 2015/16 und 2016/17 dabei. Doch bevor die Gladbacher den letzten Schritt in diese Richtung machen kann, wollen wir Ihr Wissen über die Champions League wissen.