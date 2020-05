Borussia-Quiz : Wie gut kennen Sie sich mit Gladbachs Legionären aus?

Mönchengladbach Ausländische Spieler wie Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Denis Zakaria haben großen Anteil an Borussias Erfolg. Wissen Sie, wie viel Prozent der Spieler im Profikader aus einem anderen Land kommen? Diese und neun weitere Fragen über Gladbachs Legionäre stellen wir Ihnen in unserem Quiz.

Conor Noß hat die Chance, in dieser Saison noch Geschichte zu schreiben. Sollte das 19 Jahre alte Talent zum Einsatz kommen, wäre er der erste Ire, der für Borussia in der Bundesliga aufläuft. Aus 50 Nationen kamen die bisher für Gladbachs Profis aufgelaufenen Ausländer, Irland würde sich als 51. Land einreihen. Doch gerade in der aktuellen Zeit sind Spieler aus dem Ausland wertvoller denn je. Die Schweizer Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo sind feste Größen, ebenso die Franzosen Marcus Thuram und Alassane Plea, Stefan Lainer aus Österreich wächst zur Kultfigur heran. Aber wissen Sie, wie hoch der Anteil an ausländischen Spielern im Kader ist?