Acht Siege : So lief Borussias Auswärts-Saison

Marco Roses Borussia spielte eine starke Auswärts-Saison. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussia hat ihre Auswärts-Saison mit dem 3:1 beim SC Paderborn mit einem Sieg abgeschlossen. Insgesamt hat Marco Roses Borussia in der Fremde eine starke Bilanz. In der Auswärtstabelle ist es Platz sechs. Doch es gab auch kleine Wermutstropfen.

• Bilanz Acht Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen, das ist die Bilanz der Gladbacher in der Fremde. Das macht insgesamt 27 Punkte. Nur viermal seit dem ersten Aufstieg 1965 sammelten die Borussen in der Bundesliga mehr Punkte ein - das war in den Meister-Spielzeiten 1974/75 (32Punkte), 1973/74 (31), 1969/70 (30) und 1970/71 (29). 27 Punkte gab es auch in den Saisons 1977/78 und 2014/15. Mehr Siege in anderen Stadien gab es nur 73/74 (10) und 69/70 sowie 74/75 (jeweils 9). Acht gewonnene Spiele gab es auch 2011/12.

•Tore 26 Tore erzielten die Gladbacher auswärts, 19 kassierten sie. Die Borussia bekamen in dieser Saison in der Fremde in keinem Spiel mehr als zwei Gegentore.

• Debüt Der erste Liga-Sieg unter dem neuen Trainer Marco Rose passierte jenseits des Borussia-Parks. Es war das 3:1 bei seinem Ex-Verein Mainz 05 am zweiten Spieltag.

• Derbys Borussia hat in dieser Saison eine perfekte Bilanz in den Auswärts-Derbys. Beim 1. FC Köln gab es ein 1:0, bei Bayer Leverkusen 2:1 und bei Fortuna Düsseldorf 4:1.

• Topspiele Der Sieg in Leverkusen war der einzige, den Borussia bei einem Team aus den Top fünf der Liga schaffte. In Dortmund gab es ein 0:1, in Leipzig ein 2:2 und bei den Bayern ein 1:2. In allen drei Spielen waren die Borussen aber nah dran.

• Höchste Siege Die höchsten Siege gab es bei 1899 Hoffenheim (3:0) und bei Fortuna Düsseldorf (4:1). Viermal blieben die Borussen ohne Gegentor, zweimal gab es ein 0:0.

• Höchste Niederlagen 0:2 verloren die Borussen bei Aufsteiger Union Berlin und bei Schalke 04, es waren die höchsten Auswärtsniederlagen der Saison.

• Da war mehr drin In den Spielen bei Borussia Dortmund und beim SC Freiburg war für die Borussen mehr drin als die Niederlagen. In beiden Spielen hatten sie laut der Expected-Goals-Statistik jeweils deutliche Vorteile. 3,22:1,63 waren es in Dortmund, 2,15:1,56 in Freiburg. In Leipzig verspielte Borussia nach der besten Auswärts-Halbzeit der Saison nach der Pause eine 2:0-Führung.

• Serien Zwei Negativ-Serien haben auch unter Marco Rose Bestand. Beim VfL Wolfsburg (1:2) und beim SC Freiburg (0:1) sind die Borussen weiterhin in der Bundesliga sieglos, in der Autostadt seit 2003, im Breisgau seit 2002.