Nach dem Doppelpack : Diese Tormarke kann Borussias Stindl nun schaffen

Paderborn Ein Treffer beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg, jetzt zwei bei 3:1 in beim Absteiger SC Paderborn – Borussias Kapitän Lars Stindl hat für Borussia das Tor zur Champions League aufgeschossen. Ein Treffer fehlt zur zweistelligen Torbilanz.

Es war Stindls vierter Doppelpack insgesamt für Gladbach (hinzu kommt der Dreierpack im Europa-League-Spiel in Florenz). Den ersten „Zweier“ hatte er gleich in seinem ersten Einsatz als Borusse fabriziert, 2015 im Erstrunden-DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli. Die anderen drei schaffte er in dieser Saison. Alle drei hat er in der Fremde erzielt. Zunächst beim 4:1 in Düsseldorf, dann beim 3:2 in Augsburg und nun beim Sieg in Paderborn, dem achten Auswärtserfolg in dieser Spielzeit. Stindl hat neun Liga-Tore beisammen, sechs davon schoss er in anderen Stadien. In Paderborn kam hinzu, dass er in der Entstehung des ersten Tores seinen Fuß im Spiel hatte – die Vor-Vorbereiter-Qualitäten Stindls sind seit Jahren ein wichtiger Faktor für Borussia. Und er hat einmal mehr Verantwortung beim Elfmeter übernommen. Wie in der Europa League, als er bei AS Rom in der fünften Minute der Nachspielzeit nach Chris Smallings Handspiel antrat und den Ball ins Tor beförderte. Auch im Hinspiel gegen den SC Paderborn hat er vom Punkt getroffen. Und nun in einer Situation, in der das Spiel eine ärgerliche Wende hätte nehmen können nach Sven Michels 1:1.