Saisonfinale von Borussia und Fortuna : Rheinische Achterbahnfahrt

Meinung Düsseldorf Für Borussia Mönchengladbach geht es am letzten Spieltag um die Qualifikation für die Champions League. Für Fortuna Düsseldorf steht dagegen die Zugehörigkeit zur obersten Klasse auf dem Spiel. Zufällig kommenden diese Entwicklungen ganz und gar nicht.

Der kommende Samstag wird wieder einmal die komplette Gefühls-Klaviatur bereithalten. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Bei Borussia Mönchengladbach wähnt man sich endlich wieder in der Champions League – und die Vorzeichen stehen so gut wie lange nicht mehr. Tatsächlich war bereits die erneute Qualifikation für die Europa League ein großer Erfolg und Zeugnis überzeugender Arbeit von Sportdirektor Max Eberl und dem Team drumherum. Gladbach ist nach wie vor ein verhältnismäßiger kleiner Mitspieler im Kreise der ganz Großen. Leverkusen hinter sich zu lassen, wäre schon ein ordentlicher Fingerzeig.

Fortuna Düsseldorf hat immerhin noch eine gute Chance, in die Verlängerung gehen zu dürfen. Die Relegation ist in greifbare Nähe gerückt. Kölner Schützenhilfe benötigt man nur dann, wenn man selbst bei Union Berlin nicht gewinnen könnte. Dann allerdings hätte man in der obersten Spielklasse aber auch nichts zu suchen. Union ist längst im Party-Modus und sollte im Normalfall nicht zur Stolperfalle werden. Sollte.