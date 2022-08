Im Monforts Quartier : „Sound of Suburbia“ heißt das neue Festival in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Fest findet im September erstmals in der Vitusstadt statt. Wie es zu der Idee kam und worauf sich Musikfans jetzt schon freuen können.

Im September findet in Gladbach zum ersten Mal das Festival „Sound of Suburbia“ statt. Marius Spürkmann, Philipp Pietz, Christian Kaufmann, Johannes Vogt und Rene Brocher sind fünf Freunde, die sich Anfang 2022 zusammengefunden haben, weil das „ewige Warten ein Ende haben musste“, so die Gruppe.

Aus der gemeinsamen Leidenschaft zur Musik und einer „So was müsste es hier mal geben“-Idee wuchs die Liebe zu diesem neuen Herzensprojekt. Alle Beteiligten haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam gearbeitet, spielten oder spielen in Bands wie „AYS“, „All Aboard!“, „Tourette‘s“ oder „Abfukk“. Gemeinsam haben sie Konzerte und Festivals mitveranstaltet und betreiben Labels wie „Dr. Skap Records“ und „Useless Streetwear“. Alle haben vor allem eines gemeinsam: Sie brennen für ihre Projekte, kennen Mönchengladbach und wissen, was ihr fehlt: Sound of Suburbia – ein Tages‐Festival, das am Samstag, 24. September 2022, ab 13 Uhr erstmals stattfinden wird. Das Open Air wird auf dem Gelände des Monforts-Quartiers an der Schwalmstraße 301 in Mönchengladbach stattfinden. Das Monforts-Quartier sei ein „wundervolles Zuhause mit perfekter Lage in der Stadt“, heißt es von Seiten der Organisatoren.