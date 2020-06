Borussia-Quiz : Neun Fragen zu Gladbachs Champions-League-Historie

Lars Stindl war einer der Helden beim umjubelten 2:0-Erfolg bei Celtic Glasgow. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Zweimal spielte Gladbach bereits in der Champions League. Bevor der Kampf um das dritte Mal richtig heiß wird, wollen wir Ihr Wissen über Borussias bisherige Teilnahmen in der Königsklasse testen.

Aktuell ist Borussia auf Kurs. Das Champions League ist das erklärte Ziel, seitdem die Europa League so gut wie sicher ist in dieser Saison. Mit 56 Punkten rangiert das Team von Trainer Marco Rose derzeit auf Platz vier, der die direkte Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Unter den Top 4 landete Gladbach zuletzt in der Saison 2015/16 unter Markus Schubert, der nach fünf Spieltagen für den punktlosen Lucien Favre übernommen hatte. Doch mit wie vielen Zählern schaffte Borussia damals den Sprung in die Königsklassen-Qualifikation?

Favre schaffte es ein Jahr vorher auf dem direkten Wege in den Elite-Wettbewerb als Bundesliga-Dritter. Borussia kam in eine Gruppe mit Manchester City, Juventus Turin und dem FC Sevilla. Wissen Sie noch, welches dieser Teams der erste Gegner war? Den ersten Sieg gab es auf jeden Fall gegen Sevilla, 4:2 hieß es am Ende. Fabian Johnson, Raffael und Lars Stindl erzielten dabei die Treffer – wer von ihnen traf doppelt?

In dieser Ausgabe unseres Borussia-Quiz testen wir Ihr Wissen rund um die beiden Teilnahmen an der Champions League, die Gladbach bislang erleben durften. Zuvor war der Klub schon einmal nah dran, scheiterte aber in der Qualifikation an Dynamo Kiew. Im Heimspiel gab es damals eine Niederlage, der Auswärtssieg war dann zu wenig. Aber wie endeten die beiden Partien? Auswärts erlebten die Borussen Fans dann jedoch eines der bisher größten Highlights. Beim 2:0 in Glasgow feierte Gladbach den bislang einzigen Auswärtssieg in der Champions League. Gerade von der Stimmung vor, während und nach dem Spiel bei Celtic schwärmen viele noch heute. Wissen Sie denn noch, wie viele Gladbacher im Stadion waren? Testen Sie nun Ihr Wissen über Borussias Champions-League-Historie!

Wöchentlich wollen wir Ihr Borussia-Wissen auf die Probe stellen. Schauen Sie regelmäßig rein, testen Sie sich und treten Sie gegen andere Sympathisanten der Fohlenelf an. Es gibt zwar nichts „Blechernes“ zu gewinnen, wie Sportdirektor Max Eberl zu sagen pflegt. Aber sich als absoluter Borussia-Experte zu erweisen, dürfte Ansporn genug sein.