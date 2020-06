Borussia-Quiz : Wie gut kennen Sie die Gladbach-Bayern-Geschichte?

Mönchengladbach Das Duell Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München hat schon viele Geschichten geschrieben. In unserer diesmaligen Ausgabe des Borussia-Quiz wollen wir Ihr Wissen über die Historie der Aufeinandertreffen dieser Teams testen.

Es passte alles zusammen für die Kritiker. Als Borussia und Bayern München am 31. Mai 1984 im Finale des DFB-Pokals aufeinandertrafen, stand bereits fest, dass Lothar Matthäus danach von Gladbach zum FCB wechseln wird. Doch noch hatte er die Aufgabe, seine Borussen zum Titel zu verhelfen, es wäre der einzige in den 80er Jahren, die trotz starker Darbietungen ungekrönt geblieben ist. Das lag auch daran, dass Matthäus im Elfmeterschießen des Pokalfinals die Nerven versagten, er verschoss seinen Elfmeter, was den Bayern den Sieg ermöglichte. Wissen Sie noch, ob München-Keeper Jean-Marie Pfaff den Elfmeter gehalten hat, Matthäus den Pfosten traf oder den anvisierten Torwinkel verfehlte?