So liefen die ersten Testspiele seit 2016 : Auftakt mit vielen Unbekannten für Borussia

So liefen die ersten Testspiele seit 2016

Mönchengladbach Personell muss Borussias Trainer Adi Hütter gegen Drittligist Viktoria Köln improvisieren. Viele U23-Spieler bekommen eine Chance, sicher noch ein paar mehr als in vergangenen Jahren. Wem gelingt diesmal das erste Tor der neuen Saison?

Was haben Raffael, Nico Elvedi, Keanan Bennetts, Alassane Plea und Breel Embolo gemeinsam? Auf ihr Konto ging in den vergangenen fünf Jahren jeweils das erste Testspiel-Tor der Saison. Am Samstag (15.30 Uhr/live bei Youtube und Facebook) wird im Rheydter Grenzlandstadion ihr Nachfolger gesucht, wenn gegen Viktoria Köln erstmals Adi Hütter auf dem Trainerstuhl sitzt.