Ex-Borusse beim FC Bayern : Cuisance muss jetzt Nagelsmann überzeugen

München Michael Cuisance ist in den zwei Jahren seit seinem von viel Trubel begleiteten Abschied aus Gladbach kaum vorangekommen. Nach einem enttäuschenden Leih-Jahr in Marseille der Mittelfeldspieler nun zurück beim FC Bayern.

Nun ist Cuisance zurück in München beim FC Bayern, wohin er 2019 von Borussia Mönchengladbach gewechselt war – für knapp zehn Millionen Euro und mit einem wenig schmeichelhaften Führungszeugnis im Gepäck. In Julian Nagelsmann hat der dritte Trainer nach Niko Kovac und Hansi Flick seinen Dienst angetreten, dem er beweisen will, dass neben seinem Talent auch die Einstellung stimmt, um sich auf diesem Niveau durchzusetzen.

Wie „Spox“ berichtet, habe Cuisance zumindest in der ersten öffentlichen Einheit an der Säbener Straße einen engagierten Eindruck gemacht und Lob eingeheimst von Nagelsmann. Dessen Co-Trainer Dino Toppmöller spricht fließend Französisch und habe sich Cuisance gleich mal für ein Einzelgespräch geschnappt.

In Gladbach werden sie die Entwicklung von Cuisance weiterverfolgen, schließlich könnte Borussia an einem Weiterverkauf partizipieren. Sollte er in der Vorbereitung bei den Bayern nicht überzeugen und endgültig den Rekordmeister verlassen, dürfte aber nicht viel von der Ablöse am Niederrhein ankommen. Die Kaufoption über angeblich 18 Millionen Euro hätte Marseille wohl selbst nach einem erfolgreichen Intermezzo grübeln lassen.