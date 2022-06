Neben den zahlreichen „23ern“ : Die Vertragslaufzeiten aller Borussia-Profis im Überblick

Mönchengladbach Im kommenden Jahr enden bei zwölf Spielern von Borussia Mönchengladbach die Verträge. Wir sagen, wie es darüber hinaus aussieht und welche Profis derzeit am längsten an den Klub gebunden sind.

Als „höchste Priorität“ stufte Gladbachs Manager Roland Virkus auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Montag die Gespräche mit den eigenen Spielern über mögliche Vertragsverlängerungen ein. Der Klub hat, das betonte Virkus noch einmal, das klare Ziel, in Zukunft keine Spieler ablösefrei zu verlieren – so wie es in diesem Sommer bei Matthias Ginter der Fall war, der sich zum Nulltarif seinem Heimatklub, dem SC Freiburg, anschließt.