Viel Arbeit für „Micha“ : Vorbereitung auf Borussias ersten Test nimmt Fahrt auf

Am Samstag müssen Tobias Sippel (l.) und Patrick Herrmann im Testspiel gegen Viktoria Köln ran. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Auf einen breiten Kader kann Trainer Adi Hütter in den ersten beiden Wochen der Vorbereitung nicht zurückgreifen. Aktuell sind zwei Positionen sogar nur einfach besetzt. Aber am Donnerstag war immerhin Ramy Bensebaini wieder voll mit dabei.

Der Mann des Morgens beim Borussia-Training hieß „Micha“. Zu sehen war er nicht, aber alle paar Minuten rief ein Ordner seinen Namen, dann musste „Micha“ auf dem Parkplatz wieder einen Ball einsammeln. Gegen Ende der Einheit waren die Abstände, in denen ein Schuss über den Zaun am Trainingsplatz flog, größer geworden. Alassane Plea, Ramy Bensebaini und Co. waren bei der Feinjustierung also vorangekommen.

In dieser ersten kompletten Woche unter Adi Hütter ist es ja nicht so leicht, stichhaltig zu belegen, was sich wie schnell findet innerhalb einer Mannschaft, die angesichts all der EM-Urlauber noch sehr zusammengewürfelt ist. Am Donnerstag absolvierten die 17 Feldspieler und vier Torhüter eine Pass-, Laufweg- und Schussübung über den gesamten Platz. Dabei fiel, neben Hütters zahlreichen freundlich-bestimmten Anweisungen, auf: An Keepern sowie potenziellen Zehnern und hängenden Spitzen mangelt es dem Trainer zu Beginn nicht, dafür hat er jeweils nur zwei Innenverteidiger und Sechser beisammen.

Während alle anderen Positionen theoretisch doppelt besetzt sind mit ein paar interessanten Duellen (Joe Scally gegen Michael Lang auf rechts) und Herausforderer-Konstellationen (Andreas Poulsen und Ramy Bensebaini auf links), ist die Personalsituation im defensiven Zentrum überschaubar. Jordan Beyer (Debüt 2018) und Tony Jantschke (Debüt 2008) bilden in der Innenverteidigung ein Duo aus zwei unterschiedlichen Fohlenstall-Generationen. Jordi Bongard aus der U23 hätte sie unterstützen sollen, hat sich aber erneut schwerer verletzt.

Vor der Abwehr ist Christoph Kramer der Platzhirsch, an seiner Seite kann U23-Mann Per Lockl nun erst mal die Gunst der Stunde nutzen, der 20-Jährige kam vor einem Jahr aus der Jugend des VfB Stuttgart. Florian Neuhaus und Denis Zakaria sind noch im Urlaub, Zugang Manu Koné hat sich am Dienstag verletzt und Rocco Reitz, Shootingstar der vergangenen Sommer-Vorbereitung, ist nach einer Erkrankung noch nicht wieder im Training.