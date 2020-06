Liga, Pokal, Europa League : Saisonendspurt bietet Bayers Profis drei Wege zum Glück

Trainer Peter Bosz hat sich zum Ziel gesetzt, einen Titel mit dem Werksklub zu gewinnen. Foto: dpa/Jan Woitas

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat alle Chancen, sich in den verbleibenden fünf Liga-Partien einen der begehrten Champions-League-Plätze zu sichern. Im DFB-Pokal und in der Europa League ist für die Mannschaft von Trainer Peter Bosz sogar noch der Titel möglich.

Die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb, im Idealfall für die Champions League, ist seit Jahren das erklärte Saisonziel von Bayer Leverkusen. Und auch für einen Titel – da sind sich Spieler, Klubverantwortliche und Fans einig – ist die Zeit nach 27 Jahren überreif. Die gute Nachricht für alle Anhänger des Werksklubs: Der Schlussspurt bietet dem formstarken Team von Trainer Peter Bosz mit Liga, Pokal und der Europa League gleich mehrere Gelegenheiten, die Saison zu einem Erfolg werden zu lassen.

Um die Chancen auf die erneute Teilnahme an der Königsklasse zu wahren, war Bayers 1:0 (0:0) am vergangenen Freitag beim SC Freiburg, das mal wieder durch ein Tor von Kai Havertz entschieden wurde, freilich von enormer Bedeutung. Für den Klub aus dem Rheinland war es der bereits dritte Sieg in der vierten Partie seit dem Wiederbeginn. Während München und Dortmund wohl die vordersten Ränge unter sich ausmachen werden, ist zwischen Bayer 04, Gladbach und Leipzig ein Dreikampf um die Plätze drei und vier entbrannt.

Ein Blick auf das Restprogramm zeigt, dass der Spielplan für Leverkusen und Gladbach ähnlich schwierige Partien bereithält. Die Bosz-Elf tritt noch drei Mal in der BayArena an (München, Köln, Mainz) und ist zudem auswärts in Gelsenkirchen und bei Hertha BSC gefordert. Gladbach spielt noch in Freiburg, München und Paderborn und bekommt es im Borussia-Park mit Wolfsburg und Hertha BSC zu tun. Das vermeintlich einfachste Restprogramm der drei Konkurrenten hat Leipzig. RB absolviert noch Heimspiele gegen Paderborn, Düsseldorf und Dortmund. Auswärts ist die Mannschaft von Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim und in Augsburg zu Gast.

Für den Fall, dass dem Bosz-Team im Liga-Endspurt die Puste ausgehen sollte, bieten sowohl der DFB-Pokal als auch die Europa League Leverkusen alternative Wege zum Glück. Das Erreichen des Pokal-Endspiels in Berlin dürfte für die mit elf Nationalspielern gespickte Mannschaft des Werksklubs keine allzu große Hürde darstellen. Im Semifinale tritt Bayer 04 kommende Woche Dienstag (20.45 Uhr) beim Viertligisten Saarbrücken an. Und dass Leverkusen imstande ist, sowohl München als auch Frankfurt zu bezwingen – die beiden möglichen Endspielgegner – hat das Team in dieser Saison bereits bewiesen.