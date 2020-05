Freiburg empfängt Bayer 04 : Die Werkself kann im Breisgau vorlegen

Eine Szene aus dem Hinspiel (1:1) in der BayArena: Leverkusens Kapitän Lars Bender (M.) ist vor Teamkollege Jonathan Tah (r.) sowie Freiburgs Nils Petersen am Ball. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Am Freitag eröffnet Bayer Leverkusen mit der Partie beim SC Freiburg den 29. Spieltag. Bei einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Peter Bosz für mindestens zwei Nächte auf den dritten Platz vorrücken. Dafür muss das Team allerdings ein anderes Gesicht als gegen Wolfsburg zeigen.

An Selbstkritik mangelte es den Profis und Verantwortlichen unter dem Bayer-Kreuz nach dem 1:4 (0:1) am Dienstag gegen Wolfsburg nicht. Torwart Lukas Hradecky, der mit seinen Paraden eine noch höhere Pleite verhinderte, sprach von einer „inakzeptablen Leistung“ der zuvor zwölf Pflichtspiele ungeschlagenen Werkself. Und Trainer Peter Bosz schimpfte: „Das war in allen Bereichen schlecht.“

Immerhin bekommen die Leverkusener schon am Freitag die Chance, Wiedergutmachung für die erste Heimniederlage des Jahres zu betreiben – und bei einem Sieg zumindest bis Sonntag vorbei an Gladbach und Leipzig auf den dritten Platz zu rücken. Ab 20.30 Uhr (Dazn/Prime) tritt Bayer 04 beim Achten SC Freiburg an. Die Mannschaft von Christian Streich wartet im Gegensatz zu den Leverkusenern noch auf den ersten Sieg nach der coronabedingten Zwangspause. Beim 1:1 im ersten Spiel nach dem Neustart in Leipzig zeigte sie aber auch, dass sie für Spitzenteams sehr wohl zum Stolperstein werden kann.