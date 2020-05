SC Freiburg im Gegnercheck : Torwart Alexander Schwolow ist in Top-Form

Leverkusen Torwart Alexander Schwolow ist einer der Gründe, warum der SC Freiburg eine gute Saison spielt. Im Sturm ist Nils Petersen nach wie vor der gefährlichste Angreifer des Teams aus dem Breisgau. Aufpassen sollte die Werkself aber auch auf Neu-Nationalspieler Luca Waldschmidt.

Die Mannschaft Nach dem spektakulären 3:3 gegen Eintracht Frankfurt dürfte Freiburgs Trainer Christian Streich in der Englischen Woche einige Wechsel vornehmen. Fehlen werden wohl lediglich Verteidiger Lukas Kübler, der nach einer Verletzung am Knie noch Trainingsrückstand hat sowie Mittelfeldspieler Yoric Ravet, der an muskulären Beschwerden leidet. Angreifer Nils Petersen könnte nach seinem Tor zum 3:3 in Frankfurt in die Startelf rücken: Es war sein bereits neunter Treffer in dieser Saison. Denkbar ist auch, dass der zuletzt solide Österreicher Philipp Lienhart eine Chance von Beginn an erhält. Unklar ist, ob Angreifer Janik Haberer rechtzeitig fit wird. Ihn plagten zuletzt Schmerzen im Sprunggelenk.