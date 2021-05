NHL : Leon Draisaitl glänzt bei Oilers-Sieg mit vier Vorlagen

Edmonton Nächste Gala-Vorstellung von Leon Draisaitl: Der deutsche Nationalspieler bereitete bei 4:1-Sieg der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL alle Treffer vor. Auch ein anderer Deutscher macht auf sich aufmerksam.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat beim 30. Saisonsieg der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL alle Treffer vorbereitet. Durch den 4:1-Erfolg am Samstag (Ortszeit) gegen die Calgary Flames befinden sich die Oilers auf einem guten Weg in Richtung Playoff-Qualifikation.