NHL : Sturm trifft bei sechstem Sieg in Serie für Minnesota

Sturm trifft bei sechstem Sieg in Serie für Minnesota

Nico Sturm von den Minnesota Wild jubelt mit Teamkollege Nick Bonino. Foto: AFP/Harry How

Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Beim 4:2 bei den Los Angeles Kings erzielte der Eishockey-Nationalspieler sein achtes Saisontor. Auch Tobias Rieder erlebte einen erfolgreichen Abend.

Nico Sturm und Tobias Rieder haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen erfolgreichen Abend erlebt. Sturm gewann am Freitag (Ortszeit) mit den Minnesota Wild mit 4:2 bei den Los Angeles Kings und die Buffalo Sabres setzten sich auch dank einer Vorlage von Rieder mit 6:4 gegen die zuvor formstarken Boston Bruins durch.

Minnesota liegt durch den 30. Saisonsieg weiter auf Playoff-Kurs in der West-Division. Sturm traf mit seinem achten Saisontor zum zwischenzeitlichen 3:1 und agierte dabei hellwach, denn er verwertete einen zunächst abgewehrten Versuch von Nick Bonino per Nachschuss. Der Mann des Abends war aber Kirill Kaprisow. Dank seines Doppelpacks ist der Russe der erste Wild-Profi, der in seiner ersten Saison die 20-Tore-Marke übertreffen konnte.