Muskel-Sehnenverletzung : Saison ist für Bayers Stürmer Lucas Alario beendet

Bayer Leverkusens argentinischer Nationalspieler Lucas Alario hat sich im Training eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das bestätigte eine MRT-Untersuchung. Er fällt sechs bis acht Wochen aus.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der Stürmer in der Trainingseinheit am Donnerstag eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Damit ist die Saison für Alario beendet. Eine MRT-Untersuchung habe die Diagnose bestätigt, teilte der Werksklub mit.

Der treffsichere Angreifer fällt damit für den Endspurt in der Liga aus. Nach der Pokalpause geht es für Interimstrainer Hannes Wolf und seine Mannschaft in den drei noch ausstehenden Spielen in Bremen, gegen Union Berlin und am letzten Spieltag in Dortmund weiter. Alario wurde in dieser Saison in 25 Bundesligapartien eingesetzt – oft als Joker. Dabei gelangen ihm elf Tore sowie drei Vorlagen.