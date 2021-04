„Die haben Spaß beim Kämpfen“ : Frankfurt-Profi verteidigt Fan-Ausschreitungen in Leverkusen

Update Leverkusen Vor dem Bundesligaspiel zwischen Leverkusen und Frankfurt hat die Polizei mit einem Großeinsatz verhindert, dass rund 160 Anhänger beider Mannschaften vor dem Stadion aufeinandertreffen. Sonderbare Aussagen zu den Vorkommnissen tätigte Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger.

Sonderbare und verharmlosende Aussagen zu den Vorkommnissen in Leverkusen gab es von Frankfurts österreichischem Nationalspieler Martin Hinteregger im Aktuellen Sportstudio im ZDF: "Die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und ein bisschen gekloppt. Wenn es beide gewollt haben, ist es ja okay." So etwas gehöre ja zum Fußball dazu, so der Abwehrspieler: "Ihr könnt wieder über was berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten. Und jeder hat was davon. Ist ja nix Schlimmes."