Heimspiel gegen Frankfurt : Bayer und Wolf helfen nur Punkte

Leverkusen Gegen Eintracht Frankfurt geht es für Bayer Leverkusen und Trainer Hannes Wolf am Samstag (18.30 Uhr) die Zukunft. „Wir können ihm nur mit Ergebnissen helfen“, sagt Abwehrchef Sven Bender.

Wie unterschiedlich die Ausgangslage bei Hin- und Rückspielen in der Bundesliga sein kann, zeigt das Beispiel von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Anfang des Jahres trat die Werkself mit elf Punkten Vorsprung als Tabellenzweiter bei den Hessen an – und verlor 1:2. Am Samstag kommt es bei neun Zählern Rückstand als Sechster zum Wiedersehen im Rheinland (18.30 Uhr/Sky).

Auch für Interimscoach Hannes Wolf geht es um viel. Sollte er Bayers schwierige die Saison zu einem versöhnlichen Ende führen, winkt ihm eine Beschäftigung über den Sommer hinaus. Das jedenfalls hatte ihm Sportgeschäftsführer Rudi Völler kurz nach seinem Engagement in Aussicht gestellt. Vier Ligaspiele sind seitdem vergangen und sieben Punkte gewonnen. Das 0:2 beim FC Bayern am vergangenen Dienstag war Wolfs erste Niederlage als Coach des Werksklubs.

„Er ist sehr akribisch, fokussiert, stellt uns extrem gut ein und gibt uns alles an die Hand, was wir für die Spiele brauchen. Aber natürlich liegt es an uns, das auch umzusetzen“, sagte Bender nach dem Spiel in München. Ob Wolf auch über den Sommer hinaus in Leverkusen bleibe, sei eine Entscheidung des Vereins. „Ich glaube, wir können ihm nur mit Ergebnissen helfen – und das sollte unser Ziel sein.“