Beleuchtung in Grevenbroich : Straßenlaternen brennen in der Stadt am hellichten Tag

Straßenlaternen brennen in der Stadt am hellichten Tag

Straßenlaternen sollen eigentlich im Dunkeln leuchten, in Teilen von Grevenbroich waren sie aber auch mittags angeschaltet. Der Grund war laut NEW eine Funktionskontrolle. Foto: Georg Salzburg

Grevenbroich Die Laternen waren nicht etwa versehentlich, sondern ganz bewusst eingeschaltet worden. „Wir haben eine Funktionskontrolle vorgenommen“, erläutert Lucas Bayer, Sprecher des für die Straßenbeleuchtung zuständigen Versorgers NEW in Mönchengladbach.

Bestes Frühlingswetter mit viel Sonne herrschte am Mittwoch in Grevenbroich, doch für Licht sorgte noch etwas ganz anderes: Etliche Straßenlaternen in Grevenbroich leuchteten am hellichten Tag – um die Mittagszeit. Das sorgte für Verwunderung bei Passanten. Zeitweise betroffen waren etwa die Montanusstraße, aber auch Teile der Lindenstraße. „Ich wundere mich, dass hier tagsüber so viele Straßenlaternen leuchten“, erklärte eine Besucherin des städtischen Friedhofs an der Montanusstraße: „Ich frage mich, ob hier nicht unnötig Energie verschwendet wird.“