Bayer 04 bindet Sturmtalent bis 2022 : Emrehan Gedikli erhält Vertrag bei den Profis

Leverkusen Emrehan Gedikli hat seinen ersten Profivertrag bei Bayer 04 Leverkusen unterschrieben. Der 18-jährige deutsche U-Nationalspieler bleibt bis 2022 beim Werksklub.

Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag hat Bayer 04 verkündet, Nachwuchsstürmer Emrehan Gedikli mit einem bis 2022 gültigen Profivertrag auszustatten. Der in Oberhausen geborene und in Mülheim an der Ruhr aufgewachsene Fußballer spielt seit 2010 für die Leverkusener. Ex-Trainer Peter Bosz berief ihn in dieser Saison erstmals in den Profikader. Sein erstes Spiel für die Werkself bestritt Gedikli in der Europa-League-Gruppenphase Ende November gegen Hapoel Beer Sheva.