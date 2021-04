Überragende Vorstellung bei Oilers-Sieg : Draisaitl verzückt mit Hattrick und Zaubertor

Ottawa Leon Draisaitl überragt beim 4:2 der Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators. Der 25-Jährige ist nicht nur an allen Oilers-Treffern beteiligt. Dabei gelingt ihm ein Geniestreich. Alles andere als überragend läuft es dagegen für Philipp Grubauer.

Draisaitl kam beim achten Sieg im achten Saison-Duell mit den Senators um Tim Stützle auf insgesamt vier Scorerpunkte und legte das zwischenzeitliche 3:2 von McDavid auf. Der Hattrick war der fünfte seiner NHL-Karriere und bereits der zweite in dieser Saison in einer Partie gegen die Senators, gegen die er nun 21 Scorerpunkte erzielte und damit so viel wie kein anderer noch aktiver NHL-Profi gegen einen einzigen Gegner in einer Saison - und das neunte Duell steht am Donnerstag noch aus.