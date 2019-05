NHL-Play-offs : Boston und St. Louis starten mit Siegen ins Viertelfinale

Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins ist mit einem Sieg in die Viertelfinal-Serie der NHL-Play-offs gestartet. Nationalspieler Philipp Grubauer startet mit Colorado Avalanche in der Nacht zu Samstag in die Best-of-Seven-Serie.