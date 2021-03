NHL : Drei Draisaitl-Scorerpunkte reichen Oilers nicht

Toronto Die Erfolgsserie der Edmonton Oilers ist gerissen. Trotz eines starken Leon Draisaitl verspielten die Oilers bei den Toronto Maple Leafs eine 3:1-Führung. Nichts zu bejubeln gab es auch für Philipp Grubauer.

Drei Scorerpunkte von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers nicht für den 22. Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL genügt. Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs führten die Oilers am Samstag (Ortszeit) bis acht Minuten vor dem Ende 3:1. Diesen Vorsprung gaben die Gäste aber noch aus der Hand. Den Siegtreffer in der Extraspielzeit erzielte Torontos Auston Matthews. Für die Oilers war es die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie.