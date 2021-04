Höchster Sieg der Saison : So tragen Borussias Defensiv-Experten zum 5:0 bei

Mönchengladbach Borussia glänzte beim klaren Erfolg gegen Arminia Bielefeld nicht nur in der Offensive. Die Abwehrspieler boten ebenfalls eine gute Leistung beim Kantersieg, bei dem auch Torwart Yann Sommer seine Szene hatte.

„Als Torwart versuchst du immer alles, um den Ball nicht an dir vorbei ins Netz fliegen zu lassen. Das ist mir glücklicherweise in dieser Szene gelungen“, sagte der Schweizer, der beim 5:0 (3:0) gegen die Arminia nach seiner Rotsperre wieder ins Borussen-Tor zurückkehrte, einen überwiegend ruhigen Abend verlebte und dann doch seinen Teil zum souveränen Erfolg beitrug.

Aufgaben Am 32. Spieltag tritt Gladbach am 8. Mai bei Spitzenreiter FC Bayern München an. Es folgen danach noch die Spiele gegen den VfB Stuttgart (15. Mai) und Werder Bremen (22. Mai).

Spielfrei Am kommenden Wochenende stehen die Halbfinalspiele im DFB-Pokal an, Borussia hat somit kein Pflichtspiel.

„Wir haben die richtige Reaktion auf die Niederlage gegen Hoffenheim gezeigt. Wir hatten eine gute Körpersprache und waren aggressiv in den Zweikämpfen. Das hat es Bielefeld von Beginn an schwer gemacht“, lobte Kapitän Sommer seine Vorderleute. Borussia war von der ersten Spielminute an hellwach und münzte die Überlegenheit direkt in Zählbares um. 18 Minuten waren gespielt, da hatten Breel Embolo, der mal wieder eine Chance von Beginn an erhielt, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini mit einem verwandelten Handelfmeter ein 3:0 herausgeschossen.