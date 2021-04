Personal-Karussell dreht sich : Krefeld Pinguine trennen sich von neun Spielern

Krefeld Am Mittwoch gab der DEL-Klub bekannt, dass neun Spieler Krefeld verlassen werden. Neben Constantin Braun, der nach seiner Leihe zu den Eisbären Berlin zurückkehrt, erhält unter anderem auch Torhüter Marvin Cüpper keinen neuen Vertrag. Wer noch gehen muss.

Die Planung für die Saison 2021/22 ist bei den Krefeld Pinguinen in vollem Gange. Während die Vertragsverhandlungen bei einigen Spielern im aktuellen Kader in die finale Phase gehen, wurden am Mittwoch neun Spieler verabschiedet. Das beweist, dass die Verantwortlichen bei ihrem Ziel, endlich wieder an sportlich bessere Zeiten anknüpfen zu wollen, eine Qualitätsverbesserung im Auge haben. Allerdings wird dabei sehr viel von den Neuverpflichtungen abhängen, besonders von den Kontingentspielern.