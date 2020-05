VfL Wolfsburg im Gegnercheck : Wout Weghorst sorgt für Gefahr vor dem Tor

Leverkusen Der von Oliver Glasner trainierte VfL Wolfsburg ist im Kampf um die Europa League vor allem auf seinen Mittelstürmer Wout Weghorst angewiesen. Der überzeugt mit einem tadellosen Kopfballspiel. Aufpassen muss Bayer 04 am Dienstagabend aber auch auf Renato Steffen.

Die Mannschaft In Wolfsburg herrscht nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund am Samstag Klarheit: Bei inzwischen 13 Punkten Rückstand auf den fünften Rang wird es für einen Angriff auf Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen nicht mehr reichen. Jetzt geht es für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner darum, den Startplatz für die Europa League zu verteidigen. Ein Punktgewinn bei der Werkself würde dabei helfen, doch die Wölfe müssen auf einige Spieler verzichten: Die Brasilianer Paulo Otavio (Verletzung am Sprunggelenk) und Wiliam (Kreuzbandriss) fehlen, außerdem werden Stürmer Felix Klaus (Rotsperre) sowie die Mittelfeldspieler Joshua Guilavogui (Nachwirkungen eines Kreuzbandrisses), Yannik Gerhardt (Gesichtsfrakturen) und Ignacio Camacho (Aufbautraining nach Sprunggelenkverletzung) nicht mitwirken können. Gut möglich, dass es dafür ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Leverkusener Admir Mehmedi gibt. Der Schweizer Nationalspieler gehört zur Stammformation des VfL und erzielte bislang zwei Saisontore.