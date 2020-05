3:1 in Gladbach : Bayer 04 triumphiert im Borussia-Park

Mönchengladbach Bayer Leverkusen hat auch die zweite Partie nach dem Neustart gewonnen. Im Topspiel am Samstagnachmittag setzte sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz mit 3:1 bei Borussia Mönchengladbach durch. In der Tabelle zieht der Werksklub damit am Konkurrenten vorbei.

Bayers Trainer Peter Bosz veränderte seine Startformation im Vergleich zum 4:1 am Montag in Bremen auf zwei Positionen. Für den 17-jährigen Florian Wirtz rückte der erfahrene Karim Bellarabi in die erste Elf, der Österreicher Aleksandar Dragovic ersetzte Nadiem Amiri. Innenverteidiger Jonathan Tah musste wegen Rückenproblemen kurzfristig passen.

Vor 12.973 Papp-Zuschauern im Borussia-Park legten die Gäste einen Start nach Maß hin. Nach Zuspiel von Karim Bellarabi behielt Kapitän Kai Havertz im Eins-gegen-Eins einen kühlen Kopf und schob den Ball gekonnt durch die Beine von Gladbachs Keeper Yann Sommer hindurch zum 1:0 (7.). Leverkusen war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und ließ den Ball gut in den eigenen Reihen zirkulieren. Der sonst so gefährliche Angriff der Hausherren kam kaum zur Entfaltung. Lediglich beim Fernschuss von Florian Neuhaus wurde es brenzlig vor dem Tor der Leverkusener (41.), da Keeper Lukas Hradecky den Ball nicht festhalten konnte.

Kurz vor der Halbzeitpause hätte Bayer die Führung dann ausbauen können, wenn nicht sogar müssen. Nach einem Lattenschuss von Havertz landete der Ball vor den Füßen Demirbays. Wohl schon mit den Gedanken beim Torjubel übersah der Mittelfeldregisseur allerdings den herangerauschten Nico Elvedi, der den Ball noch mit den Füßen blockte (45.). So blieb es beim knappen Pausenvorsprung.

Gladbach stellte zur Pause um auf eine Dreierkette. Der taktische Kniff von Trainer Marco Rose zeigte sogleich Wirkung: Marcus Thuram glich die Partie nach einem starken Zuspiel von Alassane Pléa aus (52.). Die erneute Antwort der Gäste aus dem Rheinland ließ jedoch nicht lange aus sich warten. Havertz sorgte per Foulelfmeter für die erneute Bayer-Führung (58.). Dem Strafstoß vorausgegangen war ein Foul von Elvedi an Bellarabi.

In einem weitgehend ausgeglichenen zweiten Spielabschnitt gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Werkself zehn Minuten vor dem Ende die Partie entschied. Abwehrchef Sven Bender beförderte den Ball nach einem Freistoß von Demirbay mit der linken Schulter ins Tor zum 3:1.

Weiter geht es für den seit nunmehr zwölf Partien ungeschlagenen Werksklub am Dienstag. Im ersten Heimspiel nach dem Neustart empfängt Leverkusen ab 20.30 Uhr den VfL Wolfsburg in der BayArena. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt.

Statistik:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Strobl (76. Benes) - Hofmann, Embolo (12. Stindl), Thuram (78. Wendt) - Plea. - Trainer: Rose

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Sven Bender, Dragovic (81. Baumgartlinger) - Weiser, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven - Bellarabi (66. Bailey), Havertz, Diaby. - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tore: 0:1 Havertz (7.), 1:1 Thuram (52.), 1:2 Havertz (58., Foulelfmeter nach Videobeweis), 1:3 Sven Bender (81.)

Zuschauer: keine

Beste Spieler: Ginter, Elvedi - Havertz, Demirbay

Gelbe Karten: Bensebaini (4) - Diaby (2)

Torschüsse: 16:13

Ecken: 6:3

Ballbesitz: 46:54 %

(sb)