Sorge um Torschütze Havertz : Leverkusen legt im Champions-League-Rennen vor

Freiburg Natürlich Kai Havertz, wer sonst? Der Jungstar führt Bayer mit seinem Tor zum Sieg in Freiburg und zurück auf einen Champions-League-Platz. Für Havertz ist es bereits der fünfte Treffer seit dem Wiederbeginn der Bundesliga.

Die vielen Umstellungen machten sich auf den ersten Blick nicht groß bemerkbar. Die Gäste aus dem Rheinland zogen in der ersten Halbzeit ihr gewohntes Ballbesitzspiel auf und dominierten auch sonst in nahezu allen Statistiken. Was fehlte, war der Zug zum Tor. Bis zum Sechzehner spielte die Werkself gefällig, versuchte es dann aber viel zu kompliziert und verbuchte kaum Torraumszenen.

Dass sich Bayer so schwer tat, lag freilich auch an extrem kompakt und konzentriert verteidigenden Freiburgern. Die hatten kurz vor dem Seitenwechsel plötzlich die Riesenchance, in Führung zu gehen. Stürmer Lucas Höler versagten im Eins-gegen-eins mit Bayers Torwart Lukas Hradecky jedoch die Nerven. Der 25-Jährige schlenzte den Ball am Torpfosten vorbei – Glück für die Gäste.