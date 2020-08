Auftakt-Wirrwarr in der Bundesliga : Borussen-Duell nun doch nicht Eröffnungsspiel

Mönchengladbach Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten acht Spieltage der Bundesliga-Saison 2020/21 terminiert. Borussia Mönchengladbach eröffnet den ersten Spieltag nun doch nicht. Der FC Bayern München besteht auf sein Recht, die Saison als Deutscher Meister eröffnen zu dürfen.

Eigentlich hätten die Gladbacher die Bundesliga-Saison 2020/21 am ersten Spieltag mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund eröffnen sollen. Doch trotz des Einzuges in das Champions-League-Finale verzichtet der FC Bayern München freiwillig auf eine längere Vorbereitungszeit und eröffnet somit die neue Saison mit einem Heimspiel am Freitag, 18. September, gegen den FC Schalke 04.

Die Partie der Fohlen in Dortmund findet nun am Samstag, 19. September, um 18.30 Uhr statt. Eine Woche später steigt samstags um 15.30 Uhr das erste Heimspiel gegen Union Berlin. Das Derby beim 1. FC Köln hat die DFL auf Samstag, 3. Oktober, gelegt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Nach der Länderspielpause kommt es am vierten Spieltag zu einer Besonderheit. Borussia empfängt am Samstag, den 17. Oktober, um 20.30 Uhr den VfL Wolfsburg. Ein Freitagabendspiel wird es an diesem Spieltag ebenso wie am achten Spieltag nicht geben. Der Grund dafür sei die verlängerte Fifa-Abstellungsperiode.