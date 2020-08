Zweite Bundesliga : Ansetzungen der Fortuna-Spiele sind fix

Rouwen Hennings Foto: imago images/Uwe Kraft/UWE KRAFT via www.imago-images.de

Düsseldorf Die Deutsche Fußball Liga hat bis Ende November alle Spiele der ersten und zweiten Liga terminiert. Fortuna spielt an den ersten acht Spieltagen vier Mal am Samstag, je zwei Mal am Sonntag und am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Normalerweise ist es ein spannender Moment für viele Anhänger: Die Terminierung der Spiele ihres Lieblingsklubs. Doch durch die Corona-Krise ist immer noch völlig unklar, ob überhaupt Zuschauer in die Stadien gelassen werden können – oder eben nicht. Und falls die Antwort „Ja“ heißt, kommen die Folgefragen: Wie viele dürfen denn dann in die Arenen, und wie wird das Auswahlverfahren aussehen? Und so sind die Ansetzungen der Partien für viele Fans nicht mehr dafür da, sich Urlaubstage für Auswärtsfahrten zu blocken, sondern höchstens, um sich einen freien Nachmittag oder Abend vor dem Fernseher zu sichern.

Fortunas Anhänger müssen sich dafür vor allem den Samstag freihalten. Vier Mal spielen die Düsseldorfer am Lieblingstag der Anhänger – stets um 13 Uhr. Das wird am zweiten Spieltag gegen die Würzburger Kickers (26. September), am fünften Spieltag bei Hannover 96 (24. Oktober), am siebten Spieltag beim 1. FC Nürnberg (7. November) und am achten Spieltag gegen den SV Sandhausen (21. November) so sein.

Dass der Auftakt beim Hamburger SV (18. September) am Freitag um 18.30 Uhr stattfinden wird, war bereits klar. Die gleiche Anstoßzeit wird Fortuna im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am sechsten Spieltag (30. Oktober) haben.

Zwei Mal muss die Elf von Trainer Uwe Rösler dann noch am Sonntag (jeweils 13.30 Uhr) ran: Am dritten Spieltag bei Holstein Kiel (4. Oktober) und am vierten Spieltag gegen Jahn Regensburg (18. Oktober).