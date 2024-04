Nach zwei Jahren bei Haas Zu diesem Team wechselt Nico Hülkenberg zur Saison 2025

Audi übernimmt das Schweizer Sauber-Team und will 2026 als Werksteam einsteigen. In zwei Jahren greift in der Formel 1 eine große Motorenreform, die das Kräfteverhältnis neu mischen könnte. Hülkenberg bringt die Erfahrung von mehr als 200 Grand Prix mit. Hülkenberg selbst zu seinem Wechsel: „Die Aussicht, für Audi anzutreten, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller so entschlossen in die Formel 1 einsteigt, ist das eine einmalige Chance.“