Fußball : VfB 03 Hilden testet Sonntag gegen SV Alfter

Tim Schneider sucht noch einen Testspielgegner. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In zwei Wochen wollen die Fußballer des VfB 03 in der Meisterschaft loslegen. Für das Oberliga-Team hat Tim Schneider noch drei Testspiele auf heimischem Geläuf geplant. Jetzt aber musste der Chefcoach mitteilen: „Ennepetal hat die Partie am 30. August abgesagt.“ Die Begegnung gegen den Westfalen-Oberligisten, der in der Corona-Saison einen Platz im Mittelfeld belegte, war als Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt am Samstag, 5. September, beim 1. FC Mönchengladbach gedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Weil die TuS-Fußballer jedoch im Kreispokal Hagen (Saison 19/20) mit einem 2:0-Sieg über den SV Hohenlimburg das Finale erreichten, passt der Termin in Hilden nicht mehr. Denn das Endspiel gegen den SC Obersprockhövel steigt am Samstag, 29. August. „Wir bemühen uns um einen neuen Gegner“, kündigt Tim Schneider daher an.