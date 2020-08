Nikita Shatsky : Krefeld Pinguine holen den nächsten Russen ins Team

Spieler der Krefeld Pinguine jubeln (Archiv). Foto: dpa/Uwe Anspach

Krefeld Innerhalb von nur eine Woche verpflichteten die Krefeld Pinguine am Freitag mit Nikita Shatsky den fünften Spieler aus Russland. In der zweiten russischen Liga VHL absolvierte er in sechs Spielzeiten insgesamt 193 Spiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Der 25-jährige Außenstürmer soll bei den Schwarz-Gelben in der kommenden Saison als Center eingesetzt werden. Der schnelle und agile Angreifer, konnte bereits im Alter von 18 Jahren auf 19 Einsätze (2 Tore /2 Assists) in der KHL für Vityaz Podolsk zurückblicken. Zeitgleich kam er in der Nachwuchsliga MHL in 40 Spielen zum Einsatz und erreichte 39 Scorerpunkte. Die meiste Eiszeit und Erfahrung bekam Nikita allerdings bei diversen Clubs in der zweiten russischen Liga (VHL), wo er 2018 und 2019 mit seinem Team in die Play-Offs einzog. In der Saison 2018/19 gehörte er gemeinsam mit dem neuen Torwart Ivan Belov zum Kader von HK Ryazan.

Nikita Shatsky. Foto: Krefeld Pinguine