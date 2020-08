Fußball : SV Sonsbeck II entscheidet sich für Liga-Start

Sonsbeck Der Fußball-Bezirksligist SV Sonsbeck II hat sich dafür ausgesprochen, die neue Saison zu bestreiten. Hintergrund der Gedanken über einen möglichen Rückzug noch vor dem ersten Spieltag war die geringe Kaderstärke, mit der das Team in der neuen Spielzeit bestehen muss.

Die Landesliga-Elf hatte mit Spielerabstellungen aus ihren Reihen bereits in der vergangenen Saison den Kader des SVS II aufgefüllt als dieser noch aus mehr als 20 Spielern bestand. „Die Mannschaft hat sich zusammengesetzt, die Lage besprochen und sich entschieden, auf die Zähne zu beißen und an den Start zu gehen“, sagt Bothen. „Und ich bin auch keiner, der so leicht aufgibt.“ Der SVS II bestreitet am Sonntag ein weiteres Testspiel beim A-Ligisten GW Vernum. Zum Saisonauftakt der Bezirksliga-Gruppe sechs am 6. September ist die Mannschaft bei der SV 08/29 Friedrichsfeld zu Gast.