Was für ein Aufstieg : Ex-Hoffenheim-Coach neuer Co-Trainer bei Barca

Madrid Aus dem Kraichgau nach Katalonien: Alfred Schreuder, der bis Juni noch Bundesligist 1899 Hoffenheim trainierte, wird Co des neuen Barca-Chefcoachs Ronald Koeman. Ein alter Bekannter komplettiert das Trainerteam.

Am Montag hatte sich der spanische Renommierklub, der im Viertelfinale der Champions League am vergangenen Freitag in Lissabon 2:8 gegen Bayern München verloren hatte, von Coach Quique Setien getrennt. Am Mittwoch erfolgte die Verpflichtung von Schreuder-Landsmann Koeman.