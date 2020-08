Wintersport-Telegramm 2020/21 : Olympiasieger Northug gesteht Drogen-Probleme

Düsseldorf Die Vorbereitungen auf die Wintersport-Saison 2020/21 laufen trotz der Corona-Pandemie. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Norwegens früherer Skilanglauf-Star Petter Northug hat im Zuge von Vorwürfen des Drogenbesitzes und zu schnellen Fahrens Probleme mit Rauschmitteln eingeräumt. „Ich habe ein ernsthaftes Rauschproblem, das aus Alkohol, Narkotika und Pillen im Zusammenhang mit zeitweise hartem Feiern besteht“, sagte der 34-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz in Trondheim. Er sei nicht das Vorbild gewesen, das er gewünscht hätte, zu sein. Er habe den Tiefpunkt seines Lebens erreicht und um professionelle Hilfe gebeten.

In seiner aktiven Laufbahn als Sportler habe er niemals Drogen angerührt, sagte Northug. Nach dem Karriereende hätten die Probleme mit Rauschgift aber nach und nach zugenommen. Kokain habe er im Winter des vergangenen Jahres erstmals ausprobiert. Bereits während seiner aktiven Karriere hatte Northug wegen einer Alkoholfahrt juristische Probleme gehabt.

+++++12. März 2020+++++

Skilanglauf-Weltcup in den USA abgesagt - Bolschunow gewinnt Gesamtwertung

Der für Dienstag geplante Skilanglauf-Weltcup in Minneapolis (USA) ist aufgrund der Coronakrise abgesagt worden. Die "Gesundheit und das Wohlergehen" aller Beteiligten stünden im Vordergrund, teilte der internationale Skiverband FIS mit, zudem erschwerten die neuen Reisebeschränkungen die Situation. Ab Freitag dürfen Europäer nicht mehr in die USA einreisen.

Prozessauftakt in Moers

Prozessauftakt in Moers : Unfallfahrer stand unter Drogen

Durch die Absage und den Verzicht des norwegischen Teams auf die Rennen in Übersee steht der Russe Alexander Bolschunow vorzeitig als Gewinner des Gesamtweltcups fest.

Die für das Wochenende geplanten Wettkämpfe im kanadischen Quebec, wo sich der Großteil der Athleten bereits aufhält, sollen dagegen stattfinden. Ob das Weltcup-Finale im kanadischen Canmore wie geplant am 20./21. März durchgeführt werden kann, ist noch offen.

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat ihre Weltcup-Saison mit einer versöhnlichen Leistung abgeschlossen. Auf ihrer Nebenstrecke 3000 m belegte die 48-jährige Berlinerin beim Weltcup-Finale in Heerenveen/Niederlande in 4:09,26 Minuten den elften Platz. Damit war sie auf dieser Strecke minimal schneller als vor Wochenfrist bei der Allround-WM im norwegischen Hamar. Den Sieg sicherte sich die Kanadierin Isabelle Weidemann in 3:59,759 Minuten.