Sendetermine und Stream : Diese „Tatorte“ kommen im August und September 2021

Für viele ist es eine liebgewonnene Tradition geworden: Millionen Haushalte schalten am Sonntagabend um 20.15 Uhr die neue Folge vom „Tatort“ im Ersten ein. Wir geben einen Überblick über die neuen Folgen 2021 und weitere interessante Infos zur beliebten Krimi-Reihe.

Seit über 50 Jahren ist „Tatort“ die Lieblingsserie der Deutschen. Die erste Folge „Taxi nach Leipzig“ wurde am 29. November 1970 ausgestrahlt - mittlerweile sind über 1100 Folgen vom „Tatort“ erschienen.

Wann läuft der nächste neue „Tatort“?

Der nächste neue „Tatort“ läuft am Sonntag, 29. August 2021, um 20.15 Uhr im Ersten. Die neue Folge „Tatort: Wer zögert, ist tot“ beendet die Sommerpause. In Frankfurt ermitteln die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in einem Entführungsfall.

Der Vater des Entführten, ein gut situierter Wirtschaftsanwalt, glaubt, dass sein Sohn selbst hinter der Entführung steckt. Doch dann taucht eine Frauenleiche auf, unter deren Fingernägeln Hautfetzen des Entführten stecken.

Sendetermine: Wann läuft der „Tatort“ 2021 im August und September?

01. August um 20.15 Uhr im Ersten: Alter „Tatort“ aus dem Schwarzwald. In „Damian“ ermitteln die Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) mit ihrem Kollegen Luka Weber (Carlo Ljubek). Kommissar Berg (Hans-Jochen Wagner) l iegt nach einem Skiunfall im Krankenhaus.

08. August um 20.15 Uhr im Ersten: Alter „Tatort“ aus Dortmund. In „Inferno“ ermitteln Peter Faber (Jörg Hartmann) und sein Team im Mordfall an der Internistin Dr. Gisela Mohnheim in der Ruhr-Emscher-Klinik.

15. August um 20.15 Uhr im Ersten: Alter „Tatort“ aus Berlin. In „Tiere der Großstadt“ untersuchen Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke), wie ein Coffeshop-Betreiber und eine Joggerin umkamen.

22. August um 20.15 Uhr im Ersten: Alter „Tatort“ aus Hamburg. In „Querschläger“ jagen Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) einen Scharfschützen.

29. August um 20.15 Uhr im Ersten: Neuer „Tatort“ aus Frankfurt. In „Wer zögert, ist tot“ ermitteln die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in einem Entführungsfall.

19. September um 20.15 Uhr im Ersten: „Tatort“ aus Köln. In „Der Reiz des Bösen“ ermitteln Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär).

Wo wird der „Tatort“ im Stream übertragen?

Die „Tatort“-Folgen laufen sonntags um 20.15 Uhr im Ersten. Parallel zur TV-Ausstrahlung können Sie die Folgen auch im Livestream in der ARD-Mediathek verfolgen. Wenn Sie den Anfang einer Folge verpasst haben sollten, können Sie den Livestream bis zu 30 Minuten zurückspulen.

Außerdem steht die Sendung im Anschluss an die TV-Ausstrahlung in der Mediathek als Video on Demand zur Verfügung. Es gibt auch eine große Auswahl an älteren Folgen, die dort angesehen werden können.

Welche Ermittlerteams gibt es beim „Tatort“?

Einige der Ermittlerteams vom „Tatort“ sind schon seit Jahrzehnten dabei, es kommen aber auch immer wieder neue Kommissarinnen und Kommissare hinzu.

Insgesamt waren bisher 102 Ermittler im Einsatz, die meisten davon im Team. Sie arbeiten in verschiedenen Städten beispielsweise in Hamburg und Berlin und manchmal treffen sie in den unterschiedlichen Folgen sogar aufeinander.

Hier finden Sie eine Auflistung aller aktuell wiederkehrenden Ermittlerteams und Kommissare: